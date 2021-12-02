Cennetten bir parça Maldivler

ESRA GİZEM ALTINEL

Hint Okyanusu üzerinde yer alan 1.200 adadan oluşan Müslüman bir ülke Maldiv Cumhuriyeti. Her adanın üzerinde tamamı ile özerk bir resort, yani ada otel bulunuyor.

Kalacağınız otele, otelin bulunduğu ada ile Velena Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu başkent Male arasındaki mesafeye göre deniz uçağı veya sürat teknesiyle sağlayabiliyorsunuz. Türk vatandaşları için ülkeye giriş için öncesinden herhangi bir vize başvurusu yapmanıza gerek yok. Havalimanında sadece otel rezervasyonunuz, uçak biletiniz ve COVID-19 pandemisi dolayısıyla doldurmanız gereken sağlık formunu ibraz ederek 30 gün ülkede kalma iznine sahip olabiliyorsunuz.

Genel olarak pahalı olsa dahi, Maldivler'de herkesin bütçesine ve beklentisine göre bir otel bulabilmek mümkün. Özellikle geçmiş yıllara göre artan otel sayısı, getirdiği rekabet ortamı sayesinde turistlere fiyatlarda ciddi avantajlar yakalaması konusunda yardımcı oldu.

Biz ise, belki biraz daha şanslı olanlardandık çünkü bu cennet ülkeyi özel bir basın gezisi ile tanıma fırsatı bulduk. Atmosferi birbirinden farklı üç ayrı otelde konaklama fırsatı bulduğumuz davette, Maldivler'in gerçekten bulunduğunuz otele göre ne kadar farklı deneyimler sunabildiğine şahit olduk.

JOALİ

Mesela Maldivler denilince akla ilk olarak kum ve deniz gelse de, bazı oteller lüks ve konfor konusunda işi başka bir seviyeye taşımış durumdalar. İlk konakladığımız Joali resort, lüks ile konforun bir arada buluşturulmasının en güzel örneklerinden.

Ferah ve lüks bir şekilde dekore edilmiş villalar, ister cam gibi suların üzerinde bulunan "deniz üzeri villaları" olsun, ister plajın özel bir bölümün de palmiye ağaçlarının arasına gizlenmiş "sahil villaları" olsun, hepsi tek bir şeyi vurguluyor: ayrıcalık.

Male'nin kuzeybatısındaki Raa Atolü'nde yer alan Joali, deniz uçağından indiğiniz andan itibaren sizi etkisi altına almayı başarıyor.

Tesis, 100 metrekareden 500 metrekareye kadar değişen toplam 73 villaya sahip. Her villanın en az bir havuzu olduğu için – evet, bazılarında iki tane var – bazı odaların toplam alanı 1.200 metrekareyi bulabiliyor.

Maldivler'in tertemiz suların üzerinde konuşlanmış, deniz üzeri villalarından sonsuzluk havuzunda Hint okyanusuna bakabildiğiniz bir odada konaklayabilir ya da tercihinizi sahil villalarından yana kullanabilirsiniz.

Sahil villaları, kendi açık hava spa lounge alanı içeren alanları ve denize birkaç adımlık uzaklıkları ile daha fazla mahremiyet arayanlar için mükemmel bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Villalara yakından bakıldığında, tatil köyünün arkasındaki tasarımcılar, İstanbul merkezli Autoban ve Atölye4n ile Japon Studio Glitt'in, Joali markasını ve bu markanın arkasındaki tasarımı bir bütün haline getirmek için düşünülebilecek her ayrıntıya özen gösterdikleri görülüyor.

Konuklarına kendilerini özel hissettirmenin küçük ayrıntılarda gizli olduğunu gösteren sadece otelin mimarisi ve tasarımı değil. Her misafirin, odalarına girdikleri anda kendilerini bekleyen küçük bir cep telefonu bulunuyor ve bu telefonda sadece bir kişi kayıtlı: "Jadugarlar". Yerel Divehi dilinde sihirbaz anlamına gelen Jadugar, konakladığınız süre boyunca sizin kişisel yardımcınıza verilen isim. Otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi almaktan, adanın içinde ulaşım gibi aklınıza gelen her konuda size destek oluyor.

Konukseverlik sadece Joali için değil, tüm tatil köyleri için Maldivler deneyiminin anahtar noktası ve Joali söz konusu olduğunda da, bu noktada hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz bulunmuyor. Genel Müdür Enver Arslan'ın yönetimindeki tesis ve personel, konaklamanızı unutulmaz bir deneyim haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Adada yeme içme aktivitelerine gelirsek, Joali, birbirinden farklı dünya mutfaklarında da uzmanlaşmış restoranlara sahip.

Özellikle, dünyaca ünlü mimar Noriyoshi Muramatsu tarafından tasarlanan ve Hint okyanusu manzaralı bir ortamda Japon mutfağının en iyi seçeneklerini sunan bir restoran olan Saoke mutlaka deneyimlenmesi gereken bir seçenek.

Aradığınız Maldivler deneyimi lüks ve konfor odaklı ise, Joali en doğru seçenek olacaktır. 2020'de Tripadvisor Travellers' Choice "En İyinin En İyisi" ödülünü kazanan otel, konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamayı vaat ediyor.