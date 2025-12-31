Ceren ve Emir Benderlioğlu ne zaman evlendi? Ceren ve Emir Benderlioğlu çifti O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de!

Oyuncu Ceren ve Emir Benderlioğlu, bu akşam yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle gündeme geliyor. Program öncesinde çiftin evlilik süreci, ne zaman dünyaevine girdikleri ve aile hayatlarına dair detaylar öne çıkan sorular arasında yer alıyor.

CEREN VE EMİR BENDERLİOĞLU ÇİFTİ O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'DE

Emir Benderlioğlu, 2 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.

24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kız çocukları oldu.