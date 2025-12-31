Ceren ve Emir Benderlioğlu ne zaman evlendi? Ceren ve Emir Benderlioğlu çifti O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de!

Oyuncu Ceren ve Emir Benderlioğlu, bu akşam yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle gündeme geliyor. Program öncesinde çiftin evlilik süreci, ne zaman dünyaevine girdikleri ve aile hayatlarına dair detaylar öne çıkan sorular arasında yer alıyor.
Emir Benderlioğlu, 2 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.
24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kız çocukları oldu.
28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu, daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde:
filmlerinde oynadı. Camgöz hariç bu filmlerde başrolde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.