Ceren ve Emir Benderlioğlu ne zaman evlendi? Ceren ve Emir Benderlioğlu çifti O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de!

Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:20

Ceren ve Emir Benderlioğlu çifti, bu akşam ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birlikte konuk oluyor. Ekranların sevilen oyuncu çiftin ne zamandır evlendiği ve çocuklarının bulunup bulunmadığı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Ceren ve Emir Benderlioğlu ne zaman evlendi?

Oyuncu Ceren ve Emir Benderlioğlu, bu akşam yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle gündeme geliyor. Program öncesinde çiftin evlilik süreci, ne zaman dünyaevine girdikleri ve aile hayatlarına dair detaylar öne çıkan sorular arasında yer alıyor.

CEREN VE EMİR BENDERLİOĞLU ÇİFTİ O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'DE

Emir Benderlioğlu, 2 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi.

24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kız çocukları oldu.

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce Heykel bölümünde okuyan oyuncu, daha sonra Grafik bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. TRT'de tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde:

  • Bukalemun
  • 4 Saat
  • Kabakurgu
  • Camgöz
  • Panzehir
  • Dağ II
  • Börü

filmlerinde oynadı. Camgöz hariç bu filmlerde başrolde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu, Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuna başladı. TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi (2004) adlı film, rol aldığı ilk sinema filmi oldu.

