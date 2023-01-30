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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Ceren’den geriye gülüşü kaldı

Marmaris’te alkollü sürücü Mustafa Besleme’nin kullandığı otomobilin dereye uçması sonucu hayatını kaybeden iki kız arkadaştan Ceren Ceylan toprağa verildi. Ceren’den geriye ölmeden dakikalar önce doğum günü pastasıyla çektirdiği fotoğraf kaldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ceren’den geriye gülüşü kaldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki akşam Mustafa Besleme (29), Samet Canpolat (30) ve Öykü Kasımoğlu (27) bir restoranda kız arkadaşları Ceren Ceylan'ın (23) doğum gününü kutladı. Ardından Besleme'nin kullandığı otomobille yola çıktılar. Önce kaldırıma çıkan ardından ahşap bariyerleri kırarak Azmak Deresi'ne uçan otomobildeki Ceren ve Öykü hayatını kaybetti.



Köpek eğitmeni Ceren Ceylan'ın son paylaşımı ise herkesi kahretti... Dalgıçlık eğitimi alan, sörf yapan köpek dostu Ceylan, yaşama sevinciyle örnek biri olarak gösteriliyordu. Köpeğiyle olan pozunun altına "Hep sen kazanacaksın" notunu yazan Ceylan'dan geriye ölmeden dakikalar önce pasta üflerken çekilen pozu kaldı.



Ceren Ceylan dün İstanbul'da ikindi vakti Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camii'ndeki namazın ardından Beykoz Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşi Eylem Ceylan, ablasının ardından "Yarım kaldım can özüm" diye yazdı. Öykü Kasımoğlu ise bugün öğle namazını müteakip Adana'nın Saimbeyli ilçesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Açıktan üniversite okuyan Kasımoğlu'nun Marmaris'e gezmeye gittiği öğrenildi.
Öte yandan gözaltına alınan ve 3.79 promil alkollü sürücü Mustafa Besleme tutuklandı. Besleme'nin ifadesinde özetle, "Karşıdan bir araba geldi. Arabanın farı gözümü aldı, kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu çevirdim, kontrolü kaybettim ve nehre uçtuk. Ehliyetime daha önceden alkolden dolayı el konulmuştu. Kaza sonrasında yeniden el koydular" dediği öğrenildi.

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Ceren’den geriye gülüşü kaldı
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