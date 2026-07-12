Çerkezköy’de 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, İstasyon Mahallesi Ergin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki H.İ., oğlu tarafından evde yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde H.İ.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından H.İ.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör