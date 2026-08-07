Tekirdağ’da acı olay! Motorunu aldığı gün hayatını kaybetti

Kızılpınar ile Veliköy yolu arasında meydana gelen kazada, iddiaya göre park halindeki bir araca çarpan motosikletin sürücüsü Utku K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MOTORUNU ALDIĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ
22 yaşındaki Utku K.'nın motosikleti kazanın meydana geldiği gün satın aldığı öğrenildi. Genç sürücünün yeni aldığı motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.