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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:53

Tekirdağ'da acı olay! Motorunu aldığı gün hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen feci kazada 22 yaşındaki Utku K. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ Yaşam
Tekirdağ’da acı olay! Motorunu aldığı gün hayatını kaybetti
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Kızılpınar ile Veliköy yolu arasında meydana gelen kazada, iddiaya göre park halindeki bir araca çarpan motosikletin sürücüsü Utku K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MOTORUNU ALDIĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

22 yaşındaki Utku K.'nın motosikleti kazanın meydana geldiği gün satın aldığı öğrenildi. Genç sürücünün yeni aldığı motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY

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Tekirdağ'da acı olay! Motorunu aldığı gün hayatını kaybetti
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