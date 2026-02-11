Çerkezköy’de okul penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Olay, bugün öğle saatlerinde Veliköy İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8. Sınıf öğrencisi A.A. 3. kat penceresinden aşağıya düştü. Okul yönetiminin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PENCEREDEN DÜŞEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından küçük kız ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrenci, kurtarılamadı. Acı haberi alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarmanın başlattığı tahkikat sürüyor. Ayrıca, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.