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Giriş Tarihi: 3.5.2025 14:45 Son Güncelleme: 3.5.2025 14:58

Çerkezköy'deki yangında korku dolu anlar!

Çerkezköy’de 6 katlı bir binanın bodrumundaki depoda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Duman bütün binayı sararken, evlerinde mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10’a yakın kişi itfaiye merdivenleriyle balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere hazır bekletilen ambulanslarda sağlık ekipleri müdahale etti.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Çerkezköy’deki yangında korku dolu anlar!

Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir yapı marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Depodan dumanların yükseldiğin gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın adresine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Yoğun duman bütün binayı sarınca mahsur kalanlar balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 10'a yakın kişi itfaiye merdivenleriyle balkondan kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Büyük paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Çerkezköy'deki yangında korku dolu anlar!
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