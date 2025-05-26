Cesedi bulunan Enes iple boğulmuş

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, boş bir arazide 13 yaşındaki bir çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu. Olay, dün ilçeye bağlı Boyalık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin 13 yaşındaki Enes Öztaş olduğunu ve iple boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılan Enes Öztaş buradaki otopsi işlemleri sonrasında ailesi tarafından teslim alınıp Akbıyıklı Köyü'nde toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.