Cesedi denizde bulunan doçentin ölümünde sır perdesi aralandı

İstanbul'da özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Doç. Dr. Taner Günay'ın cesedi, 8 Ekim 2022 günü Tuzla'da marinanın giriş kısmına 100 metre kadar ileride denize bulundu. Deniz temizleme botunda çalışan görevliler tarafından emniyete ihbar yapıldı. Ailesinin bir süredir haber alamadığı öğrenilen Doç. Dr. Günay'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
PTS VE KGYS İNCELEMESİ
Yapılan ilk incelemelerde Taner Günay'ın vücudunda kesici delici alet izi ve silah yarasına rastlanılmadı. Savcılık soruşturma kapsamında derin bir inceleme yaptı. İlk olarak Günay'a ait aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden kamera kayıtları incelendi. Pendik'te çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra doğruca Tuzla'ya gitmediği, Pendik istikametine yada başka bir güzergaha dönmüş olabileceği değerlendirilerek Pendik köprüsündeki KGYS kameralarının incelendiği ancak görüş açısının yetersiz olduğu aktarıldı.
OTOPSİ RAPORU: SUDA BOĞULMA
Nasıl bir güzergah izlediği net olarak belirlenemeyen Günay'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı. Otopsi raporunda ölüm nedeni suda boğulma sonucu olduğu aktarıldı.
TÜM KAYITLAR "ŞÜPHELİ İŞLEM YOK" SONUCU VERDİ
Öte yandan Doç. Dr. Taner Günay'ın üzerinde 2 adet flash bellek ve cep telefonu bulundu. Arama kaydı, mesajlar, fotoğraflar, sesler, videolar, whatsapp ve instagram yazışmaları, e-postaları ve web geçmişi bilirkişi tarafından incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli bir işlem, veri, yazışma, ses ve görsele rastlanmadığı raporlandı. Flash belleğin ise çalışmaması nedeniyle üzerinde bir inceleme yapılamadı.