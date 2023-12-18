Cesedi denizde bulunan doçentin ölümünde sır perdesi aralandı

PTS VE KGYS İNCELEMESİ

Yapılan ilk incelemelerde Taner Günay'ın vücudunda kesici delici alet izi ve silah yarasına rastlanılmadı. Savcılık soruşturma kapsamında derin bir inceleme yaptı. İlk olarak Günay'a ait aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden kamera kayıtları incelendi. Pendik'te çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra doğruca Tuzla'ya gitmediği, Pendik istikametine yada başka bir güzergaha dönmüş olabileceği değerlendirilerek Pendik köprüsündeki KGYS kameralarının incelendiği ancak görüş açısının yetersiz olduğu aktarıldı.

OTOPSİ RAPORU: SUDA BOĞULMA

Nasıl bir güzergah izlediği net olarak belirlenemeyen Günay'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı. Otopsi raporunda ölüm nedeni suda boğulma sonucu olduğu aktarıldı.

TÜM KAYITLAR "ŞÜPHELİ İŞLEM YOK" SONUCU VERDİ

Öte yandan Doç. Dr. Taner Günay'ın üzerinde 2 adet flash bellek ve cep telefonu bulundu. Arama kaydı, mesajlar, fotoğraflar, sesler, videolar, whatsapp ve instagram yazışmaları, e-postaları ve web geçmişi bilirkişi tarafından incelendi. İnceleme sonucunda şüpheli bir işlem, veri, yazışma, ses ve görsele rastlanmadığı raporlandı. Flash belleğin ise çalışmaması nedeniyle üzerinde bir inceleme yapılamadı.