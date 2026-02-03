Cesedi parçalanmış halde bulundu

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedi parçalanarak çöp poşetlerine konulmuş şekilde derede bulunan Kaya'nın kafa kısmı bulunamadı. Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine konulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Kaya'nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı. Olayla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.