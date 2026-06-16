Cesetsiz cinayete 8 ağır müebbet talebi

Diyarbakır'da 2017 yılında ortadan kaybolan 19 yaşındaki Osman Güler olayında yeni gelişme yaşandı. Cesedi bulunamayan genci öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Güler, 3 Eylül 2017'de pamuk tarlasını sulamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası jandarma bölgede arama çalışmaları yaptı ancak Güler'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Aile, Osman'ın ağabeyi Burak Güler'in kız kaçırdığını, bu nedenle kızın ailesi ile aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Dosya, 2022'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Teknik ve analitik çalışmalar kapsamında, olay günü ve öncesine ait telefon kayıtları, HTS verileri, baz istasyonu sinyal bilgileri ile şüphelilerin beyanları yeniden incelendi.

Bu değerlendirmeler sonucunda dosya, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 'Kasten öldürme' suçu kapsamında ele alındı. Soruşturma kapsamında geçen şubat ayında Osman Güler'in ağabeyinin kayınbabası Selahattin Akbuğa ile oğulları Halil İbrahim Akbuğa ve Muhammed Akbuğa 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede 3'ü tutuklu 8 şüpheli hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan M.B.'nin ifadesine yer verildi. M.B. ifadesinde, "Osman, Selahaddin Akbuğa'nın kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini, gönüllü korucu olmak için başvuruda bulunmak istediğini söyledi. Gönüllü korucu alımı olmadığını söyledim. Bunun üzerine silah ruhsatı almak istedi. Ancak sonrasında silah taşıma veya bulundurmaya müracaat etmedi. Birkaç gün sonra Selahattin Akbuğa'yı komutanlığa davet ettik" dedi.

ÖLDÜRDÜN MÜ?

İddianamede, JASAT personelinin sondajda çalışan yabancı uyruklu Yasir Mamu ile Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan görüşmeye de dikkat çekildi. Kaçak yollar ile Almanya'ya giden Mamu'nun sondajda yapılan toplantıya ilişkin JASAT personeline Whatsapp üzerinden kendisinin çay servisi yaptığı esnada N.K.'nin Selahattin Akbuğa'ya hitaben "Ne yaptın, öldürdün mü'' şeklinde soru sorduğunu iddia etti. İddianamede ifadesine yer verilen Osman'ın yengesi Rozerin Güler, Osman'ın öldürüldüğü iddia edilen evde sabaha karşı bir silah sesi ve çığlık sesi duyduğunu, evin komple yıkandığını, evin arkasında yeni bir temel yaptıklarını ve Osman'ı bu temelin altına gömülmüş olabileceğini söyledi. Bu ifade üzerine bölgede arama yapıldığı ancak cesede ulaşılamadığı öğrenildi.