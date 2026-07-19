Cesetsiz cinayette verilen müebbet hapsin gerekçesi: ‘Cesedin bulunamaması onun öldürülmeyeceği anlamına gelmez’

Mevlüt Ozan Atlar, 2011 yılının Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulunsa da Mevlüt Ozan'ın izine bir türlü rastlanılamadı. Atlar ailesinin 2023 yılında tekrar başvurması üzerine Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yeniden başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde Mevlüt Ozan Atlar'ın telefonunun en son 8 Ocak 2011 tarihinde sinyal verdiği, o tarihten bu yana hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde herhangi bir şekilde hastane, banka gibi kurumlarda bir işlem yapmadığı, öldürülmüş olabileceğini değerlendirildi. Savcılık Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiği, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiği belirlendi. Bu bilgilerin üzerine geçtiğimiz yıl Şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklandı. Mevlüt Ozan Atlar'ın ise cesedine ulaşılamadı.

CESETSİZ CİNAYETE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Sarıkavak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kadir Sarıkavak, Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sarıkavak'ın cezasında hiçbir indirim de uygulanmadı.

CESEDİN BULUNAMAMASI ÖLDÜRÜLMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Mahkeme katil zanlısına verilen cezanın gerekçesini de açıkladı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Maktulün sağ ve sadece kayıp olduğunu düşünmek elde edilen beyanlar ve deliller karşısında olağan yaşam deneyimi ile izah edilemeyip, sırf maktulün cesedinin bulunamamasının onun öldürülmeyeceği anlamına gelmediği, yakılması veya bir başka şekilde ortadan kaldırılarak kimsenin bilmediği bir yere gömülmesinin de mümkün olduğu, her öldürme olayında cezalandırmanın mutlak surette cesedin bulunması gibi bir şarta bağlanmasının hukuken ve fiilen mümkün olmayacağı açık ve izahtan varestedir. Maktule ait cesedin bulunmadığı düşünülse dahi Yargıtay ilgili Ceza Dairesinin de buna dair bir çok kararının bulunduğu göz önüne alınarak sanığın maktulü öldürmesi sebebiyle cezalandırılmasına engel bir durumun olmadığı açıkça anlaşılmaktadır."

İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI PİŞMANLIĞI YOK

Kararda, neden 'iyi hal' indirimi uygulanmadığı ise şu sözlerle belirtildi: "Kadir'in üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ise de savunmalarının birbiri ile ve tanık beyanları ile suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve beyanlarına itibar edilmediği, Mevlüt Ozan Atlar'ı kasten öldürdüğü anlaşılmakla, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, her aşamada verdiği farklı ifadeleri ile maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engellemeye çalışması, yargılama makamına yardımcı olmaması, atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının müşahede ve tespit edilmemesi, dolayısıyla ileride suç işlemekten çekineceğine dair heyetimizce hiçbir kanaat oluşmaması, mahkeme heyetince uygulama koşulları oluşmadığı kanaatine varıldığından 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."