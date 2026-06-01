Hakkında ’kırmızı bülten’ çıkarılmıştı! Çeşme cinayetinde flaş gelişme: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!

TUTUKLULUK DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ



İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanan Hüsnü Kerem Şen'in tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi. Mahkeme, sanığın uzun süredir tutuklu bulunduğunu, dosyadaki mevcut delil durumunu ve soruşturma süreçlerini dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Kararda, Şen'in başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde derhal serbest bırakılması istendi. Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca adli kontrol hükümlerine uymaması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

