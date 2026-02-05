Çeşme sele teslim! Hayat durma noktasına geldi...

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme yağmur sularına teslim oldu. Dün gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış ilçede bildik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ilçedeki ev ve işyerlerini de olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Belediye ekipleri ve bölge halkı, suların tahliyesi için çalışma yaparken denizin rengi de derelerden akan yağmur suyu nedeniyle kahverengiye büründü. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten esnaf soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.