Çeşme sele teslim! Hayat durma noktasına geldi...

İzmir’in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme’de etkili olan sağanak, hayatı durma noktasına getirdi. Yetersiz altyapı nedeniyle yollar göle dönerken çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme yağmur sularına teslim oldu. Dün gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış ilçede bildik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ilçedeki ev ve işyerlerini de olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Belediye ekipleri ve bölge halkı, suların tahliyesi için çalışma yaparken denizin rengi de derelerden akan yağmur suyu nedeniyle kahverengiye büründü. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten esnaf soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

