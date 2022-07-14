Çeşme yangını kontrol altına alındı

Ege Bölgesi dün öğle saatlerinde birbiri ardına gelen yangın haberleri ile sarsıldı. Marmaris yangının şoku atlatılmadan Çeşme ve Datça'da başlayan yangınlar rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan ve havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, yangın çıktı. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada yangının hayvan barınağı inşaatında çalışan işçilerin kaynak makinasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını 7 inşaat işçisinin gözaltına alındığını açıkladı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan alevler bölgedeki rüzgar türbinlerinin olduğu alanı da sardı. İzmir Orman Bölge Müdürnlüğıü ekipleri makilik ve otluk alandaki yangının orman alanına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgelerde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangının evlere sıçramaması için önlem aldı.

GÜNÜN İLK IŞIKLARI İLE BİRLİKTE HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Öte yandan yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın görev aldığı belirtildi.

KÖŞGER: KISMEN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar.'' Diye konuştu.

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulunan Vali Köşger, Urla ilçesine bağlı Zeytineli Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangına 4 uçak, 7 helikopter, 117 araçla ve 750'nin üzerinde personelle müdahale edildiğini söyledi. Orman teşkilatının Zeytineli-Karaköy arasında çıkan yangına, 9 dakika içinde müdahale ettiğini ve hala yangın söndürme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köşger, şunları söyledi: "Orman Bölge teşkilatımıza jandarma, AFAD, itfaiye, belediye, yerel yönetimler herkes tam bir eşgüdüm içinde yardım etti. Şunun da altını çizmek lazım, bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eşgüdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin, orman bölge teşkilatımızın olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibarı ile bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hem havadan hem karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlarımız müteyakkız şekilde herhangi bir parlamaya karşı sahada çalışmalarına devam edecekler."

RİSK GEÇMİŞ DEĞİL

Rüzgarın etkili olduğunu ve yangın riskinin sürdüğünü belirten Vali Köşger, şöyle konuştu: "Bugün meteorolojik verilere göre 10.00 ile 11.00 saatleri arası şiddetli rüzgar esmesi ihtimali çok yüksek. Bu sebeple risk hala tam olarak geçmiş değil. Buranın dışında da başka alanlarda risk olması ihtimali var. Vatandaşlarımızı buradan bir kere daha uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve sıcak kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını da bekliyoruz."

BÖLGE AĞAÇLANDIRILACAK

Yangında zarar gören bölgelerin ağaçlandırılacağını aktaran Köşger, sözlerine şöyle devam etti: "Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Ormanımızın 70 hektar arkamızda (Zeytineli) görünen alanda, 50 hektar da Ovacık bölgesinde olmak üzere 120 hektar makilik ormanlık alan zarar görmüş bulunuyor. Bunun dışında da bir mal kaybı bulunmamakta. Devletimiz zarar görmüş alanları eskisinden daha iyi duruma getirecektir. Seri bir şekilde buralarda ağaçlandırma faaliyetleri devam edecektir."

EVLERİNE DÖNEBİLİRLER

Köşger, yangının sirayet etme tehlikesi nedeniyle boşaltılan iki site için de vatandaşlara evlerine dönebileceklerini söylediklerini de bildirdi. Rüzgar türbinlerinden etkilenen olmadığını belirten Köşger, "Ben havadan da kontrol ettim. Rüzgar türbinlerinden etkilenen bir türbin görmedik. Ancak hem rüzgar türbini hem yüksek gerilim hattı havadan orman yangınına müdahale etmeyi zorlaştırıyor. Onlar sebebiyle helikopterlerimiz yaklaşamıyor."

5 ŞÜPHELİ SERBET BIRAKILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirten Köşger, "2'si gözaltında olmaya devam ediyor. Diğer 5'i serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı. Köşger, yangının çıkış sebebiyle ilgi ise "Ovacık'taki yangın yüksek ihtimalle yüksek gerilim hatlarının arasından çıkan bir şelaleden kaynaklanmış. Onun bir fotoğrafı da var elimizde. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında öyle bir elektrik kontağı söz konusu." diye konuştu.