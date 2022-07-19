ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi

Otluk alanda çıkan orman yangını gittikçe şehre doğru ilerliyor. Yangın bölgesinde evler ve iş yerleri boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ve TOMA aracı yangını söndürmek için ormanlık alana girmiş durumda. Çeşme yangınının daha da büyümesi bekleniyor. 22.10 gibi Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde çıkan yangının şehrin içine doğru ilerlemesinden korkuluyor. Hali hazırda evlere yakın yerde çıkan yangına hızlıca müdahale ediliyor. İşte Çeşme Yangını son durum!
ÇEŞME YANGINI SON DURUM
Yangın saat 22.10 sularında Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın bir noktada çıkan yangın, şiddetli esen rüzgar sebebiyle etkisini katlayarak büyüdü.
YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR
Alevleri gören vatandaşlar durumu bildirdikten sonra bölgeye itfaiye ve TOMA aracı sevk edildi.
Yangın bölgesindeki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.
Alevler yerleşim bölgelerini tehdit etmekte. Bu sebeple İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangın tarihi Erythrai Antik Kenti çevresine yayılmış durumda.