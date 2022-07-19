ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi

Otluk alanda çıkan orman yangını gittikçe şehre doğru ilerliyor. Yangın bölgesinde evler ve iş yerleri boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ve TOMA aracı yangını söndürmek için ormanlık alana girmiş durumda. Çeşme yangınının daha da büyümesi bekleniyor. 22.10 gibi Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde çıkan yangının şehrin içine doğru ilerlemesinden korkuluyor. Hali hazırda evlere yakın yerde çıkan yangına hızlıca müdahale ediliyor. İşte Çeşme Yangını son durum!