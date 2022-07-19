Haberler Yaşam Haberleri ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi
Giriş Tarihi: 19.7.2022 00:54

ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi

Çeşme Yangını son dakika bilgilerine bakıldığında yangın gittikçe ilerliyor. İzmir’in Çeşme ilçesinde gece başlayan ve otluk alanda çıkan yangın, evlere doğru ilerledi. Ekipler müdahalede bulunsa da şiddetli rüzgar nedeniyle yangın dinmiyor. Çeşme yangını son duruma bakıldığında alevlerin şehre doğru gelmesi ve yangının korkutucu noktaya gelinmesinden korkuluyor. Şimdiden bazı yerleşim yerleri boşaltılmış durumda. İşte İzmir Çeşme yangını son durum!

ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi

Otluk alanda çıkan orman yangını gittikçe şehre doğru ilerliyor. Yangın bölgesinde evler ve iş yerleri boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ve TOMA aracı yangını söndürmek için ormanlık alana girmiş durumda. Çeşme yangınının daha da büyümesi bekleniyor. 22.10 gibi Çeşme'nin Ildır Mahallesi'nde çıkan yangının şehrin içine doğru ilerlemesinden korkuluyor. Hali hazırda evlere yakın yerde çıkan yangına hızlıca müdahale ediliyor. İşte Çeşme Yangını son durum!

ÇEŞME YANGINI SON DURUM

Yangın saat 22.10 sularında Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın bir noktada çıkan yangın, şiddetli esen rüzgar sebebiyle etkisini katlayarak büyüdü.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

Alevleri gören vatandaşlar durumu bildirdikten sonra bölgeye itfaiye ve TOMA aracı sevk edildi.

Yangın bölgesindeki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alevler yerleşim bölgelerini tehdit etmekte. Bu sebeple İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın tarihi Erythrai Antik Kenti çevresine yayılmış durumda.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Ekipler halen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ildırda başlayan, rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Bölgede bulunan ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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ÇEŞME YANGINI SON DURUM: Yangın kısmi kontrol altına alındı! İzmir Çeşme orman yangınında yerleşim yerleri tahliye edildi
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