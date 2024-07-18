Çeşme’deki orman yangınında ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

YARDIM ETMEK İSTERKEN ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ

Yangında hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği anlar yer aldı.