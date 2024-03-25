Çeşme’ye 3’lü kaynak modeli

Bugüne kadar açıkladığı hiçbir projenin hayal ürünü olmadığını belirten Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, sadece projelerle değil bu projelerin finansmanına yönelik çalışmaları da tamamladıklarını kaydetti. Tanık, "Projelerimiz tamamen ayakları yere basan, sözde kalmayan projelerdir. Bundan emin olun. Biz bu projeleri oluştururken finansmanını da ilgili kurumlarla, bakanlıklarla oturup kuruşu kuruşuna hesapladık. Ama hepimizin bildiği gibi belediyemizin bütçesi belli bir yere kadar. Keza, Büyükşehir Belediyesi'nin de aynı. Biz, merkezi yönetimin belli birimlerini devreye sokarak bütün finans ve kamu imkanlarından Çeşmemizin daha fazla yararlanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

AB FONLARI DA VAR

Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere yabancı ülke fonlarının sağladığı milyon dolarlık kredileri de Çeşme'ye kazandıracaklarını aktaran Esat Tanık şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz andan itibaren açıkladığımız tüm projelerimizi 5 sene içinde tamamlayacağız. Planlarımızı yaparken sadece merkezi yönetimle değil, Büyükşehir Belediyesi ile de uyumlu olmamız gerektiğinin farkındayız. Hizmetin partisi olmaz diyerek parti gömleğimizi çıkarıp asacağız. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerimizi sıkı tutacağız. Çünkü bu bir hizmet yarışıdır. Tüm bu destekleri alarak projelerimizin daha hızlı ilerlemesini sağlayacağız"

TOPRAĞIMIZI SATMAYACAĞIZ

Türkiye genelinde yerel yönetimlerin farklı finans kaynaklarını kullandıklarının altını çizen Esat Tanık, Çeşme'den tek bir karış toprak satmadan finansal kaynaklara ulaşacaklarını vurguladı. Tanık, belediyelerin yapacakları projeler için çeşitli finansman kaynağı olduğunu aktararak sözlerine şöyle devam etti: "Bunlardan biri belediyeye ödenen vergi, harç, fon ve diğer gelir kaynaklarıdır. Diğeri ise merkezi hükümetten belediyelere ayrılan paydır. Üçüncü kaynak ise yapılan bağışlardır. Bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kredi alarak da projeler finanse edilebiliyor. Yerel kalkınma ajansları ve fonlardan da yararlanacağız. AB'nin sağladığı hibe ve desteklerle belediyeler, çevre, ulaşım, eğitim gibi birçok alanda projelerini finanse edebiliyor. Gördüğünüz gibi kaynak çok ama bunlardan en etkilisini ve Çeşmemize en zararsız olanlarını seçeceğiz"

İLK İŞ DOĞALGAZ VE SU

Bugüne kadar 4 tema etrafında 11 başlıkta 68 projeyi duyurduklarını kaydeden Esat Tanık, "Bu projelerimizin en acili doğalgaz ve su konusunda olanlardır. Doğalgaz için ön görüşmelerimizi yaptık ve onayı aldık. İnşallah 1 Ocak'tan itibaren Çeşme'de evler doğalgaz ile ısınmaya başlayacak. Tüm mahallelerimize en hızlı şekilde ulaşması için de seferberlik ilan edeceğiz" dedi. Özellikle yazın artan nüfus ve buharlaşma sonucu ciddi su sıkıntısı yaşandığını aktaran Tanık, "Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yetkileriyle bu konuda yaptığımız görüşmede bize projesini hazırladıkları çalışmayı anlattılar. Karaburun'daki 2 barajdan Çeşme'ye su takviyesi yapılacak ve bu sayede en az 10 yıl su sorunumuzu azaltacak. Yağmur sularını ve atık suları bahçelerin ve parkların sulanmasında kullanacağımız için içme suyunu da daha az tüketmiş olacağız" diye konuştu.

BELEDİYE TECRÜBEM VAR

Atatürk, laiklik, özgürlükler ve demokrasinin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Esat Tanık, "İnsanların ne kültürleri ne de ideolojileri, onlara yapacağımız hizmetin önüne geçebilir. Daha önce Buca Belediyesi'nde 5 yıl boyunca koordinatör olarak çalıştım. Göreve geldiğimde bu alışma dönemi veya bocalama dönemi olmayacak. Çünkü bu konuda deneyim sahibiyim. Neyi, nasıl ve hangi kurumlarla yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.