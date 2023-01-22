Haberler Yaşam Haberleri "Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 23:04 Son Güncelleme: 22.1.2023 23:04

"Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Cesur Yürek filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır?

A- İskoçya
B- İrlanda (CEVAP)
C- İngiltere
D- Yeni Zelanda


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"Cesur Yürek" filminin savaş sahnelerinin çekiminde hangi ülkenin savunma kuvvetlerinin mensupları yer almıştır?
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