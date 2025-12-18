Çete operasyonunda 2 kadın tetikçi yakalandı

İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy ilçelerinde suç örgütlerinin gerçekleştirdiği olaylar üzerine emniyet düğmeye bastı.Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda adreslere baskın yapan ekipler 25 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.'nın (33) ise 6 suç kaydı olduğu, kadın şüphelilerin eylemlerde aktif rol oynadıkları belirlendi. Şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurşunlama olaylarından sonra kaçtıkları görüldü. Adliyeye çıkarılan 18 kişiden 13'nün tutuklanırken son operasyonda yakalanan 7 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.