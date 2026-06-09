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Giriş Tarihi: 9.06.2026

Çetelere ağır darbe

Yurt genelinde 18 ilde düzenlenen ‘Yasadışı bahis ve çocuk müstehcenliği ile dolandırıcılık’ suçlarına yönelik operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. 194 şüpheli tutuklandı

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Çetelere ağır darbe
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde 'Yasadışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını ve 194'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 194'ü tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR
Şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasadışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #YASA DIŞI BAHİS

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Çetelere ağır darbe
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