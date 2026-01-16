Çetelere nokta operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da son iki ay içerisinde işyeri ve araç kurşunlamalarıyla kamu düzenini tehdit eden olaylar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı şekilde incelendi. 1-13 Ocak tarihleri arasında "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Direnç göstermeye çalışan şüphelilere karşı polis köpekleri kullanıldı. Zorla açılan kapılardan içeri ilk olarak köpekler salındı, ardından ekipler içeri girdi.