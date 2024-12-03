Çetelere sosyal medyadan silah satıyorlardı: 55 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan bir organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

Çete üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımları yaptıkları, suç örgütlerine silah satışı yaptıkları, kamuoyunda korku ve paniğe neden oldukları ve aynı zamanda ruhsatsız silah kullanımını özendirdikleri iddia edildi. 55 çete üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 mermi, iki av tüfeği, iki şeffaf poşet içerisinde 10'ar gram Kokain ve Marihuana maddesi ve bir sahte plaka ele geçirildi.