İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada silah teşhirinde bulundukları, yasadışı silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 55 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 100 tabanca ele geçirildi.
Özel harekat timleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör, 2'si tüfek 11'i tabanca olmak üzere 13 mermi, 10'ar gram kokain ve marihuana ve 1 sahte araç plakası ele eğirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Organize polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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