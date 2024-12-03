Video Yaşam İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video

İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video

03.12.2024 | 09:38

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada silah teşhirinde bulundukları, yasadışı silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 55 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 100 tabanca ele geçirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarda bulunduğunu, korsan atölyelerde silah imalatı yaptıklarını ve yasadışı silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yasadışı silah ticareti yaptıkları gerekçesi ile haklarında yakalama kararı olan 55 şüphelinin adresleri tek tek belirlendi.

Özel harekat timleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör, 2'si tüfek 11'i tabanca olmak üzere 13 mermi, 10'ar gram kokain ve marihuana ve 1 sahte araç plakası ele eğirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Organize polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
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