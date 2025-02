Çetelere tam kadro gözdağı

Silahlı çetelere ve suç örgütlerine seri operasyonlarla nefes aldırmayan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; husumetli olan ve hem birbirlerine hem de haraç istedikleri ve alamadıkları kişilere ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar düzenleyen Barış Boyun Suç Örgütü ve Daltonlar Suç Örgütü'nün 128 üyesini yakaladı.

21 ruhsatsız tabanca, iki uzun namlulu silah, iki otomatik tabanca, bir av tüfeği, bin 207 mermi, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 uyuşturucu hap, suçlarda kullanılan çalıntı bir araç, çalıntı motosikletler, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Alperen Süer ile birlikte tam kadro kameraların karşısına geçen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, silahlı çeteler ve suç örgütleriyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için organize suç örgütlerine ve bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her sokakta, her caddede ve her köşede olacağız" açıklamasıyla silahlı çetelere ve suç örgütlerine tam kadro gözdağı verdi.