Cevdet Yılmaz: “86 milyon biriz beraberiz, kardeşiz”

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birlik ve beraberliğin Türkiye için her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti. "Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi sağlamlaştırmak durumundayız" diyen Yılmaz, bölgedeki emperyalist projelere karşı en güçlü cevabın milletin tüm kesimlerinin omuz omuza durması olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle; doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Meclisimizde kurulan komisyonda ilk iki toplantıda iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliği sağlandı. Bazı konular vardır ki bunları siyasetin dışına taşımak gerekir" dedi.

Geçmişte toplumsal yaşamda engel oluşturan yasaklara da değinen Yılmaz, "Başörtüsü yasağı, Kürtçe konuşma yasağı, Alevi meselesindeki tabular kalktı. Tabularla ve yasaklarla sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Bugün farklılıkların saygıyla karşılandığı bir ortamda, aynı bayrak altında, aynı vatanın eşit vatandaşları olarak yaşıyoruz" diye konuştu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına değinen Yılmaz, 60 ilde toplam 2 bin 102 cemevinin tespit edildiğini, bakım ve onarım taleplerinin karşılandığını, deprem bölgelerinde zarar gören cemevleri için gerekli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, 7 ilde 13 yeni cemevi yapımı için altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiğini, 116 eserin günümüz Türkçesine kazandırılması için çalışma başlatıldığını ifade etti. Gençlere de seslenen Yılmaz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Hepimiz Hazreti Âdem'in ve Hazreti Havva'nın torunlarıyız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, zaafımız değil. Görevimiz, bu anlayışı gelecek nesillere ve tüm dünyaya taşımaktır" dedi.