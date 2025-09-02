Cevdet Yılmaz: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenliği Bakanı Anar Aliyev ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz paylaşımında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin ortak komisyon toplantıları aracılığıyla daha da güçlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlarımızın liderliği altında Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükselen ilişkilerimiz; ekonomi, sosyal politika ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni ufuklar açıyor."

Cevdet Yılmaz, 8 Ağustos'ta Washington'da atılan tarihi adımın ardından Türkiye'nin Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve istikrara olan inancının daha da arttığını belirterek şu mesajı verdi: "Biz bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız; ortak gelişimi, insani ilişkileri ve kardeşliğimizi daha da güçlendirerek bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın hüküm sürmesine katkıda bulunmaktır."