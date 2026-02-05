Cevdet Yılmaz deprem bölgesinde: Şehirlerin inşası devam ediyor

6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, anma törenlerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Yılmaz, ilk olarak Nurdağı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Atatürk Mahallesi Rezerv Alanı Konutları'ndaki yeni evlerinde depremzede Dalar ailesini ziyaret eden Yılmaz, aileye kayıplarından dolayı başsağlığı diledi. Devletin depremin ilk anında olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu söyleyen Yılmaz, inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Depremzede İbrahim Dalar ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destek ve ilgilerinden dolayı tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti. Depremde ağır hasar alan İslahiye ilçesini de ziyaret eden Yılmaz, depremde vefat edenlerin kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Yılmaz, "Bir taraftan yaraları sarıp diğer taraftan da böyle afetlere karşı ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi hazırlamak için gece, gündüz koşturuyoruz. Cenab-ı Allah inşallah böyle acılar göstermesin. Üçüncü yılını idrak edeceğiz depremin. Yaşananlardan da gerekli sonuçları çıkararak inşallah ülkemizi, milletimizi geleceğe çok daha güvenli bir şekilde hazırlayacağız, hazırlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri de eşlik etti.