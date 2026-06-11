Cevdet Yılmaz MKE’nin yeni yeni üretim tesisini ziyaret etti

Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdüren MKE, 2023-2027 dönemini kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerden biri olan Samsun'daki yeni üretim tesisi, atıl durumdaki eski şeker fabrikasının modern bir mühimmat üretim merkezine dönüştürülmesiyle oluşturuluyor.

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla yenilenen tesiste, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan MK serisi uçak bombalarının üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın devreye girmesiyle birlikte MKE'nin mühimmat üretim kapasitesinde önemli artış sağlanması hedefleniyor.

2026 yılının ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanan tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanmasına katkı sunacak. Aynı zamanda MKE'nin stratejik üretim kabiliyetlerini güçlendirecek yatırımın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli üretim hamlesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yerinde incelediği projenin, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen stratejik yatırımlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör