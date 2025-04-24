Çevre Bakanlığı ekipleri Küçükçekmece’de hasar tespit çalışması yaptı! 3 ilçede 5 bina tahliye edilip mühürlendi

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan Pınar Sokak'ta hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

İhbar üzerine, içinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracının yaptığı incelemeler sonucunda hasar tespit edilen iki binada detaylı inceleme yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından binalarda herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi.

'İNCELEDİĞİMİZ İKİ BİNADA HASAR GÖRÜNMÜYOR'

Hasar tespitinin ardından açıklamalarda bulunan Afet Hasarları Tespit Dairesi Başkanı Tuğrul Sezdirmez, "6 Şubat depremleri sonrasında sahada bir takım hasar çalışmalarını yürütmüştük. Bugün burada İstanbul'umuzda yaşanan deprem sonrası yine hasar tespit çalışmalarını bakanlık olarak koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bakanlığımıza bildirilen en ufak bir yapı hasarına ilişkin bütün ekiplerimizle birlikte İstanbul'umuza intikal etmiş bulunmaktayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbarımız vardı. İhbarlarımıza istinaden yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazımız ve hasar tespit ekiplerimizle birlikte öncelikle iki binamızın da herhangi bir kayma vesaire söz konusu olup olmadığı konusunda bir incelemede bulunduk. Akabinde de hasar tespit ekiplerimiz binanın, 22 Nisan'la 23 Nisan arasındaki herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak ya da hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şu anda incelediğimiz iki binada da Allaha şükür herhangi bir hasar görünmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle birlikte gelen ihbarlar vatandaşlarımızdan aldığımız ihbarlara yönelik bütün ekiple can havliyle çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bakan beyin açıkladığı yaklaşık 3 bin ekibimiz söz konusu. Bu ekiplerle birlikte gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirmeye hedefliyoruz" dedi.

BAHÇELİEVLER İLE ESENLERDE 2 BİNA HASAR GÖRDÜ TAHLİYE EDİLDİ

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 5 katlı bitişik iki bina arasında, depremin ardından açıklık oluştu. Binanın alt katındaki züccaciye dükkanının önünde bulunan ve 1. katın balkonuna destek sağlayan demir de eğrildi. Bina sakinleri, apartmanın 2. katındaki dairede kolonların hasar gördüğünü belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemesinin ardından tedbir amaçlı binadakiler tahliye edilirken, yaklaşık 30 kişi belediye tarafından otellere yerleştirildi. Binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından karar alınacağı öğrenildi.

BİNA SAKİNİ SELİM EMEK, "BU TAŞINDIĞIM 3.EV ODA DEPREMDE HASAR GÖRDÜ"

Bina sakinlerinden Selim Emek, depremin ilk anında evde ailesiyle kahvaltı yapacaklarını, o anda şiddetli bir sesin geldiğini ve giriş katta oturdukları için hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Yetkililerin binadan karot örneği aldıktan sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söylediklerini aktaran Emek, daha önceki oturdukları dairelerin kentsel dönüşüme girdiğini ve burasının 3. Evleri olduğunu dördüncüsü için çalışma başlattıklarını söyledi.

Binanın altındaki züccaciye dükkanının sahibi Seyfi Kocabaş ise deprem anında seslerin geldiğini ve kutuların oynadığını, dışarı çıkmadığını ancak depremin şokuyla bu durumdan etkilendiklerini belirtti.

ESENLER'DE 2 KATLI BİNANIN ÜST KISMINDAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ise üst kısmında deprem anında kopan parçalar yola düştü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, vatandaşlar binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yoldaki parçaları temizlerken, binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Ekiplerce yapılacak incelemenin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği belirtildi.

AVCILAR'DA ÜÇ BİNA TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA MÜHÜRLENDİ

Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki 8 katlı binanın bazı bölümlerinde dışarıdan da görülebilen çatlaklar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından riskli olduğunu belirleyerek binayı mühürledi. Yeşilkent Mahallesi'nde birbirine yapışık biri 6 ay önce zemin kayması nedeniyle yanındaki binadan ayrılan beş katlı bina ile bitişiğindeki binanın arasının daha fazla açıldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, zemin kayması görülen bina ile bitişiğindeki binanın tahliye edilerek mühürlenmesine karar verildi. Bu binalardan birinde oturan ve riskli gördüğü için evini daha önce boşaltan Hilmi Çimen, bunların yıktırılması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların kendilerine yardımcı olmasını istedi.

DETAYLI İNCELEME İÇİN ANKARA'DAN EKİP SEVK EDİLDİ

Belediye ekiplerinin mühürlediği binalarda detaylı incelemenin yapılması için Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üç kişilik ekip sabah saatlerinde Avcılar'a geldi. Binaları tek tek inceleyen ve durumları hakkında gerekli bilgileri alan ekibin vereceği raporlara göre bu binaların durumunun netleşeceği ifade edildi.