Çevre düşmanlarına 9.4 milyonluk ceza

Çevre Bakanlığı ekipleri, İzmir
'in Buca
ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı, evsel atıkların geniş alana yayıldığını tespit etti. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu
kapsamında Buca Belediyesine yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'üncü kez tekrarlaması sebebiyle tutar 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira ceza kesildi.
MERA ALANINA ATIK
Foça
'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediyesi'ne de 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı.