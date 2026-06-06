Çevre için seferber oldular

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dün birçok kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Tuşba Kaymakamlığı ve Van YYÜ Bilim İletişim Ofisi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Van Gölü sahilinde bir araya gelen öğretmenler, akademisyenler ve yaklaşık 200 öğrenci çöp topladı.

Çanakkale Yat Limanı'nda Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yüzey ve dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirdi. Denizden çeşitli boyutlarda araç lastiği, çöp kovası, çok sayıda cam, metal ve pet şişe çıkarıldı. Çuvallarla toplanan atıklar daha sonra marina önünde sergilendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında özel kostümlü 4 denizkızı, su altı temizliği yapıp, deniz çayırı dikti.

Mersin'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği defile büyük ilgi gördü. Geri dönüştürülebilir atıklardan tasarlanan kostümlerle podyuma çıkan öğrenciler, çevre bilincine dikkat çekti.