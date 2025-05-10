Bakan Kurum: İstanbul dönüşümünü hep birlikte hayata geçireceğiz

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii burada yeni uydu kentimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız sizlere biz söz daha vermiş, 'Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız.' demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500'e yakın konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz. Tüm bu konutların yanında, medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Bir yandan hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham kaynağı olacak Kapalı Çarşı'mızda restorasyona devam ederken diğer yandan geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşımızı, Kasaplar Çarşımızı da ihya ediyoruz. Bir taraftan Onikişubat Hayrullah Mahallemizdeki Toptancılar Sitemizde ticarethanelerimizi yenilerken diğer yandan İsa Divanlı Mahallemizde yapımı süren 263 konut, 88 dükkana ilave olarak yeni 288 konutumuzu ve ticarethanemizi 22 Mayıs'ta ihale ediyoruz."

Deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı mağdur etmeden, kuyumcu hassasiyetiyle sürecin yürütüldüğünü dile getiren Kurum, "Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TECRÜBEYİ, BİRİKİMİ TÜM GÜCÜMÜZLE BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE 81 İLİMİZE YAYACAĞIZ"

Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz, bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız." dedi.