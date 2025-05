Bakan Kurum: İstanbul dönüşümünü hep birlikte hayata geçireceğiz

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

ÖNÜMÜZDEKİ AY 250 BİNİNCİ KONUTUMUZU DA TESLİM EDECEĞİZ

"Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık ve buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini de yapacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bugün deprem bölgesi bir şantiyeye dönüştüyse, yenilenen her sokakta çocuklar geleceğe umutla bakıyorsa, bu önce milletimizin duaları, ardından da devletimizin gayretleri sayesinde olmuştur. Şu anda Maraş'ın ve diğer 10 ilimizin her yerinde kurumlarımızla, milletvekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla bu gönül seferberliğine devam ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını belirten Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar da kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini söyledi.