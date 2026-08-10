Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Biz ev yaptık, milletimiz yuva"

Kilis'te ise 1713 konut, 852 köy evi, 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm inşası tamamlandı. Bakanlığın NSosyal hesabından, "Biz ev yaptık, milletimiz yuva" mesajıyla yapılan paylaşımda ise, Kilis'te inşa edilen afet konutlarının görüntülerine yer verildi.

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