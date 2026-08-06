Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından “Diyarbakır Afet Konutları” paylaşımı!

Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi. Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Diyarbakır'da ise 16 bin 50 konut, 1150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere 17 bin 206 bağımsız bölüm inşa edildi.

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