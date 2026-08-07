Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Elazığ’daki afet konutlarına ilişkin paylaşım!

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı. Elazığ'da ise 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi, 23 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 894 bağımsız bölüm inşa edildiği kaydedildi.

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