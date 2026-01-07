Çevreyi kirleten 9 şirkete ceza yağdı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arnavutköy ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan gölde toplu balık ölümleri yaşandığı yönündeki ihbarlar üzerine bölgede denetim gerçekleştirildiğini duyurarak, "Yapılan incelemelerde, gölü besleyen dereye 9 hayvancılık işletmesi tarafından borular vasıtasıyla katı ve sıvı hayvansal gübre atıklarının döküldüğü, bu durumun toplu balık ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, 9 işletme sahibine toplam 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Su kaynaklarımızı ve doğal yaşamı kirleten hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyecek olup, denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı.