Çevrim içi zehir tacirlerine yapay zeka destekli dev operasyon: 150 şüpheli yakalandı, 142’si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirterek yapay zekanın operasyonlardaki kilit rolünü vurguladı. "Siber devriyelerimiz, yapay zeka destekli algoritmalarla çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı her türlü faaliyeti takip ediyor. Bu sayede sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları daha hızlı ve etkin şekilde tespit ederek suçluları izini sürüyoruz" dedi.

783 PERSONEL KATILDI

İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sonucu başarıyla gerçekleştirildi. Yapay zekanın yanı sıra toplam 783 personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu operasyon, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak yürütüldü.

İÇİŞLERİ: ÜLKEMİZİ ZEHiR TACİRLERİNDEN TEMİZLEYE KARARLIYIZ

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren tüm emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Allah polisimizin ayağına taş değdirmesin" diyerek sahadaki görevlilere olan güvenini ve desteğini ifade etti.