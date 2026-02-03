Çeyiz sandıklarını ‘Sıfır Atık’ için açtılar

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sur Aile Destek Merkezi-3'te kursiyer kadınlar, sandıklarda yıllardır saklanan eski eşyaları geri dönüşümle yeniden hayata kazandırıyor. Kaymakamlığa bağlı merkezde yürütülen çalışma, sıfır atık yaklaşımını desteklerken kadınların üretim becerilerini de geliştiriyor. 2017 yılında açılan merkezde el sanatları, dikiş, nakış ve kuaförlük dahil 6 farklı sınıfta toplam 241 kursiyer eğitim alıyor.

El sanatları kursuna katılan 25 kadın; eski dantel, örtü, perde, yorgan yüzü, kıyafet, örgü ipleri, naylon poşet ve şişe kapaklarını çanta, bohça, seccade ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Merkez Koordinatörü Şükran Yılmaz, çalışmanın hem çevresel hem ekonomik katkı sunduğunu belirterek "Yaklaşık 8 aydır hocalarımızla beraber kursumuzda çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm olarak çantalar, avcı ve çocuk kıyafetleri, çeyizlik ürünler, süslemeler yapıyoruz.

NİNELERDEN TORUNLARA HATIRA

Yaklaşık 50-60 yıldır sandıklarda kalan eski örtüleri, dantelleri çıkarıp şimdiki nesillerimizin kullanabilmesi amacıyla dönüştürüyoruz. Kursiyerlerimiz evde giyilmemiş eski kıyafetleri, sandıklarda küf tutmaya yüz tutmuş ürünler getirdi. Ninelerimizin ürünlerini kendi kızlarımıza, torunlarımıza hatıra bırakacak şekilde dönüştürüyoruz" dedi. Merkezde kurslara katılan annelerin çocukları için ana sınıfı da bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Çocuklar eğitim görürken anneler derslere daha rahat odaklanabiliyor. Bu da devamlılığı artırıyor" diye konuştu. Usta öğretici Ayşe Alici Deniz ise kursiyerlerin getirdiği malzemelerin çoğunun aile yadigârı olduğunu vurgulayarak "Kadınlar sandıkta sakladıkları eşyaları getiriyor. Bazen restore ediyoruz, bazen ek parçalarla güçlendiriyoruz. 'Atılacak' denilen birçok ürün yepyeni bir kimlik kazanıyor. Ortaya çıkan sonucu görünce büyük mutluluk yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Nadiye Kocamanoğlu da "Annemden kalan örtüyü dönüştürdük. Şimdi hem kullanılıyor hem de kızıma hatıra kalacak" sözleriyle duygularını dile getirdi. AA