Haberler Yaşam Haberleri CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 15:38 Son Güncelleme: 1.7.2022 15:39

CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram başta olmak üzere tüm miktarlarda anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde rekor rakamlara ulaşmıştı. Ardından BDDK kararı düşüş eğilimi gösteren altında çeyrek altın fiyatı bin 500 TL seviyesinde ilerliyor. Birikim ya da yatırım yapmak isteyenler “bugün çeyrek altın ne kadar, düştü mü yükseldi mi” sorularına yanıt arıyor. Peki, 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL? İşte canlı rakamlar…

Çeyrek altın fiyatı için sorgulamalar başladı. Canlı altın fiyatları grafiği ile takip edilen alış satış rakamları düşüşe devam ediyor. Dövizde yaşanan dalgalanma altını da etkiledi ve düşüş oranını yüzde 3'ün üzerinde çıkardı. Bugün çeyrek altın ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika altın grafiği…

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN I 1 TEMMUZ 2022

Haftanın son işlem gününde altın piyasası aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Bir süredir rekor seviyede bin lira üzerinde seyreden altının gram fiyatı 962 TL'den satış işlemi görüyor!

Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.576 TL

SATIŞ: 1.592 TL

Canlı Çeyrek Altın Fiyatı için tıklayınız

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, NE KADAR DÜŞECEK?

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurunun sert düşüşü altını da etkiledi.

Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor.

Altın fiyatları hafta başından bu yana aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Yükselip yükselmeyeceği ise Dünya genelinde yaşanacak bir diplomatik olaya bağlı olabilir.

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CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?
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