CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı için sorgulamalar başladı. Canlı altın fiyatları grafiği ile takip edilen alış satış rakamları düşüşe devam ediyor. Dövizde yaşanan dalgalanma altını da etkiledi ve düşüş oranını yüzde 3'ün üzerinde çıkardı. Bugün çeyrek altın ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika altın grafiği…
ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN I 1 TEMMUZ 2022
Haftanın son işlem gününde altın piyasası aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Bir süredir rekor seviyede bin lira üzerinde seyreden altının gram fiyatı 962 TL'den satış işlemi görüyor!
Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 1.576 TL
SATIŞ: 1.592 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, NE KADAR DÜŞECEK?
BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurunun sert düşüşü altını da etkiledi.
Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor.
Altın fiyatları hafta başından bu yana aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Yükselip yükselmeyeceği ise Dünya genelinde yaşanacak bir diplomatik olaya bağlı olabilir.
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ