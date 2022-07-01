CANLI I Çeyrek altın fiyatı bugün! 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL, ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı için sorgulamalar başladı. Canlı altın fiyatları grafiği ile takip edilen alış satış rakamları düşüşe devam ediyor. Dövizde yaşanan dalgalanma altını da etkiledi ve düşüş oranını yüzde 3'ün üzerinde çıkardı. Bugün çeyrek altın ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Temmuz 2022 çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika altın grafiği…