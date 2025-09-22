Ceza yazılan şahıs Dicle elektrik ekiplerine saldırdı!”

Uydulardan elde edilen görüntülerle Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan ve maddi olarak yaklaşık 2 milyon TL'ye denk gelen kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Dicle Elektrik uzmanları, yapay zekâ destekli analizlerle Çınar ilçesine bağlı Karabudak Mahallesi'nde şüpheli bir tüketim fark etti. Akıllı şebekeler üzerinden yapılan kontrollerde, tarımsal sulama abonesi olan bir tarımsal su abonesinin uzaktan okumayı engellemek için dış müdahalede bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine devreye alınan uydu görüntüleme teknolojisiyle birlikte kaçak elektrik kullanımı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, ilgili abonenin 160 KVA gücünde aboneliği olmasına rağmen izinsiz şekilde 250 KVA'lık trafo kullandığı, ikinci ürün olarak mısır ektiği ve bunu da kaçak elektrikle suladığı tespit edildi. Abonenin gerilim uçlarını boşa alarak yaklaşık 2 milyon TL tutarında kaçak elektrik kullandığı netleşince hakkında idari ve yasal işlem başlatıldı.

CEZAYI ÖĞRENİNCE EKİBE SALDIRDI

Dicle Elektrik, belirlenen kaçak kullanımı yerinde kontrol etmek amacıyla Karabudak'a saha ekibi gönderdi. Ancak kaçak elektrik kullandığı için ceza kesildiğini öğrenen abone, kontrol ekibine hakaretler yağdırarak saldırıya geçti. Araç içerisindeki görevlilere yumruk atan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle sakinleştirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.