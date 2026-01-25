Cezaevi arkadaşını evinde öldürdü

Şehitkamil ilçesinin Boyno Mahallesi 100 nolu sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, Berat A. (22), cezaevinden arkadaşı olan Mehmet Hanifi K.'nın evine gitti. Evde ikili arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında Mehmet Hanifi K., Berat A.'yı (22) bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Berat A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dooktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Berat A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı Mehmet Hanifi K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.