Cezaevi firarisi bekçiler tarafından yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra çıkan Şener Sarı'nın hareketlerinden şüphelenip, caddede durdurdu. Ekiplerin Şener S.'nin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, şüphelinin 'yağma', 'suç delillerini yok etme' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.