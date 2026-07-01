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Giriş Tarihi: 1.07.2026 22:48

Cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Umut U., polisin yürüttüğü çalışma sonucu bazanın içinde saklanırken, yakalandı.

DHA Yaşam
Cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı
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Hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası bulunan Umut U., cezaevinden firar etti. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan Umut U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Umut U.'nun, belirlenen adreste bulunabileceği değerlendirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U., bazanın içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#POLATLI #ANKARA

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Cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı
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