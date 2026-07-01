Cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

Hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası bulunan Umut U., cezaevinden firar etti. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan Umut U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Umut U.'nun, belirlenen adreste bulunabileceği değerlendirildi.