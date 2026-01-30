Cezaevi nakil aracı kazasında kazada yaralanan 20 kişiden 17’si taburcu edildi

Dün, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan 17 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen 17 kişinin yanı sıra kazada yaralanan 3 jandarmanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırılmıştı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı mahkumların, jandarma personelinin ve şoförün bulunduğu cezaevi nakil aracının devrildiğini, olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilmişti. Belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale dönmüştü.