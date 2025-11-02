Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, sabah saatlerinde yapılan sayım sırasında koğuşundaki banyoda hareketsiz halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili cezaevi yönetimi ve savcılık soruşturma başlattı. Özer'in ölümünün intihar olduğu üzerinde duruluyor. Kripto para borsası Thodex'in sahibi Özer, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir vurgun iddiasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.