Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 2.11.2025

Cezaevinde ölü bulundu

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Cezaevinde ölü bulundu
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, kaldığı cezaevinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, sabah saatlerinde yapılan sayım sırasında koğuşundaki banyoda hareketsiz halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili cezaevi yönetimi ve savcılık soruşturma başlattı. Özer'in ölümünün intihar olduğu üzerinde duruluyor. Kripto para borsası Thodex'in sahibi Özer, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir vurgun iddiasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz