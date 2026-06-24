Haberler Yaşam Haberleri Cezaevinden izinli çıktı, boş arazide ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:37

Cezaevinden izinli çıktı, boş arazide ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 16 Haziran tarihinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tayfun Güleç (41), boş arazide ölü bulundu.

İHA
Cezaevinden izinli çıktı, boş arazide ölü bulundu
  • ABONE OL

Olay, saat 21.30 sıralarında Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde cezaevinden izinli olarak çıkan Tayfun Güleç (41), boş arazide hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güleç'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #MURATPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinden izinli çıktı, boş arazide ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA