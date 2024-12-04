Cezaevine uyuşturucu sokan kadın avukat tutuklandı

Konya Barosu avukatlarından Halise Karapınarlı, iddiaya göre geçtiğimiz Pazartesi günü Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan yatan M.T. ile görüşe geldi. Görüşmenin ardından şüphelenen cezaevi görevlileri M.T'nin üzerinde arama yaptı. Aramalarda 1 gram esrar, 0.6 gram eroin ve 0,8 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Mahkuma uyuşturucu madde getirdiği saptanan Karapınarlı gözaltına alındı.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Halise Karapınarlı'nın evinde de arama yaptı. Karapınarlı'nın odasında yapılan aramada 2.3 gram esrar, 96 adet uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, Halise Karapınarlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.