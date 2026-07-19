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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Cezaevinin önünde öldürüldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cezaevinin önünde öldürüldü
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki cezaevinin önünde bir hükümlü vurularak öldürüldü. Cezaevi nakil aracıyla Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen hükümlü Ahmet Eker (48), nakil aracından indiği sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ahmet Eker ile nakledilen bir başka hükümlü de hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eker, yaşamını yitirirken hafif yaralanan diğer hükümlünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Cezaevinin önünde öldürüldü
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