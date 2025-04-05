Cezaya rağmen kirletmeye devam

Balıkesir'deki Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'de (BAGFAŞ) denetim yapan Çevre Bakanlığı ekipleri emisyon salınımlarında ciddi uygunsuzluk tespit etti. Fabrikaya, çevreye verdiği zarar nedeniyle geçtiğimiz ay 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezası kesildi. Vatandaşlar kesilen cezaya rağmen fabrikanın denize kimyasal deşarjı ve havaya yoğun duman salınımı yapmaya devam ettiğini dile getirdi.Denize bırakılan atıklar ve gökyüzünü kaplayan sarı-beyaz dumanların hem ekosistemi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren vatandaşlar, sadece cezayla değil, kalıcı ve denetimli bir çözümle bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyor.Sosyal medyada #TemizBandırma etiketiyle başlatılan kampanya da destek bulmaya devam ediyor. Bölge sakinlerinden Ercan Çelik, "Yaklaşık yirmi yıldır bu bölgede yaşamaktayız. Bu fabrika burada aynı bu şekilde havaya duman vermekte, denizimize su vermekte. Onlar soğutma suyu olduğunu söylüyorlar ama suyu her verdiklerinde denizde inanılmaz bir kirlilik oluşuyor. Kanser vakaları bölgemizde inanılmaz derecede artmış durumda. O yüzden yetkililerin bu fabrikayla ilgili gerekli işlemleri yapmasını, artık bu fabrikanın bu bölgeye zarar vermemesini istiyoruz" dedi. Serhan Tunçtozan ise, "Bu fabrikanın çevreye vermiş olduğu rahatsızlık inanılmaz derecede büyük. İnsanların sağlığıyla oynuyorlar" görüşünü dile getirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi'nin kirlilik yüküne dikkat çekti. Prof. Dr. Sarı, "Ekim ayı sonu itibariyle felaket boyutunda bir müsilaj olayıyla karşı karşıyayız. Müsilaj neden kaynaklanıyor diye baktığımızda bir sürü faktörü sıralayabiliriz. Bunlardan biri de Marmara Denizi'nin kirlilik yükü. Şu anda Marmara Denizi çok yoğun kirlilik baskısı altında. 25 milyon insan yaşıyor Marmara Denizi'nin çevresinde" dedi.